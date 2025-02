Desaparecimento de jornalista britânica causa preocupação no Brasil

A polícia brasileira está à procura de uma jornalista britânica desaparecida há 11 dias no país, anunciaram nesta quarta-feira (19) autoridades do estado de São Paulo.

Em comunicado enviado à AFP, a Secretaria de Segurança Pública informou que a polícia "realiza diligências para localizar a desaparecida e esclarecer os fatos".

A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE) chamou a atenção ontem para o desaparecimento da repórter freelance Charlotte Alice Peet, 32, e pediu às autoridades que intensifiquem as buscas.

Charlotte, que estava em São Paulo, entrou em contato no último dia 8 com uma amiga no Rio de Janeiro, para contar que planejava viajar para lá e que precisava de um lugar para se hospedar. Segundo a ACIE, a amiga lamentou e disse que não poderia recebê-la.

Dias depois, a família de Charlotte no Reino Unido entrou em contato com a mesma amiga da jornalista, à procura dela.

A ACIE informou que Charlotte trabalhou como freelance no Rio há mais de dois anos, antes de retornar para Londres. Ela voltou ao Brasil em novembro do ano passado.

Segundo o perfil da jornalista no LindedIn, enquanto esteve no país ela escreveu para veículos como Al Jazeera, The Times of London e The Evening Standard.

