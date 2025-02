Deputados de esquerda defendem prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe

Do UOL, em Brasília

Líderes da esquerda defenderam em pronunciamento nesta quarta-feira (19) a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir do pedido de abertura de ação penal contra ele por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Líder do PT, o deputado Lindbergh Farias (RJ) se disse estarrecido. Ele afirmou não sentir alegria em falar de fatos que levarão, na opinião dele, um ex-presidente para a cadeia. "O que a gente leu é para chocar o país. Ninguém aqui está comemorando", disse.

Ele afirmou que não há dúvidas de que Bolsonaro participou de tudo. Citou a suposta operação para matar autoridades —Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Acrescentou ainda que o plano foi impresso no Palácio do Planalto, quando Bolsonaro era presidente e estava no local.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), se declarou assustada em saber que Bolsonaro concordou com o plano de assassinato. Na avaliação dela, a denúncia deixa claro que o ex-presidente foi consultado e aprovou a trama.

A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) chamou de "inaceitável" o que é narrado nas páginas da denúncia da PGR. Líder do partido, ela falou que o ex-presidente liderou o plano para tentar impedir a posse de um presidente eleito e realizar uma intervenção militar.

Líder do PSB, Pedro Campos (PE) afirmou que a democracia venceu. Mas disse que é preciso resposta da Justiça para que os responsáveis tenham punições à altura de seus atos.

Os comandantes do Exército e da Aeronáutica disseram não, mas eles [golpistas] não desistiram. Veio o 8 de Janeiro

Deputado Lindbergh Farias (PT-RJ)

Esvaziamento da anistia

Deputados da esquerda acreditam que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) esvazia o argumento da anistia. Gleisi ressaltou que, segundo a PGR, o objetivo do 8 de Janeiro era provocar caos social e justificar uma intervenção militar.

A parlamentar sustenta que a acusação derruba alegação de que houve "apenas vandalismo". A expectativa dela é de que agora seja mais difícil a tramitação do projeto de anistia.

Mais cedo, a oposição também fez um pronunciamento na Câmara, levando cartazes. O ato político em defesa de Bolsonaro terminou com coro de "anistia já" enquanto os cartazes eram balançados.

A líder do PSOL afirmou que a anistia é inaceitável. Talíria declarou que as páginas da denúncia mostram um plano armado durante anos e põe por terra a tese de que nada aconteceu.

Mudança de assunto

A esquerda também acredita que a denúncia colocará Bolsonaro como foco de notícias negativas. A avaliação é da presidente do PT. Gleisi admite que a acusação contra o ex-presidente ocorre em momento de notícias ruins para o governo Lula, com queda na sua popularidade.

O deputado Rogério Correia (PT-MG) disse que cabe aos deputados e senadores manter a acusação contra Bolsonaro em alta. Ele afirmou que parlamentares devem mobilizar movimentos sociais e a sociedade para que o assunto não caia no esquecimento.

Correia acrescenta que prolongar a agenda negativa de Bolsonaro favorece o Planalto. Ele justifica que o foco na direita permitirá ao presidente Lula ter tempo e um ambiente menos hostil para domar a inflação e resolver outros problemas que minam sua popularidade.

A direita não nega que o noticiário incomoda. Líder da minoria, a deputada Carol de Toni (PL-SC) disse que é ruim para a imagem da direita ter o ex-presidente como foco de notícias sobre tentativa de golpe. Ela acrescenta que mais fatos negativos vão ocorrer, como depoimentos de aliados e até de Bolsonaro.

De Toni atribui a situação a um conluio entre Judiciário e Executivo. O objetivo seria a população parar de prestar atenção nos problemas do governo Lula. A deputada declarou que a oposição vai continuar batendo no preço dos alimentos e da gasolina e na pauta de gastos excessivos do governo federal.