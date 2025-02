Denúncia da PGR contra Bolsonaro está entre as principais manchetes internacionais

A denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 33 pessoas, incluindo o general Braga Netto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, por tentativa de golpe de Estado em 2022, tem ampla repercussão na imprensa internacional nesta quarta-feira (19).



O ex-presidente de extrema direita é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Logo abaixo das manchetes da manhã sobre as últimas medidas e declarações do presidente americano, Donald Trump, o site do jornal The New York Times exibe uma foto de Bolsonaro de perfil, com ar preocupado, acompanhada do título: "Brasil acusa Bolsonaro de tentativa de golpe". O ex-presidente comandou um vasto esquema para se manter no poder depois de perder a eleição de 2022, ressalta o NYT.

A denúncia está agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF), que deve decidir se o ex-presidente brasileiro e os demais suspeitos se tornam réus.

Na Europa, o jornal britânico The Guardian diz que a notícia da denúncia apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet "foi bem recebida por políticos da oposição e brasileiros progressistas que desprezam o ex-presidente por sua gestão anticientífica da pandemia de Covid, sua hostilidade às minorias, comunidades indígenas e ao meio ambiente, e seus ataques implacáveis ?ao sistema democrático do Brasil".

Resultado de dois anos de investigações

O diário francês Le Monde explica que as acusações foram baseadas no relatório do inquérito da Polícia Federal, que mostrou que Bolsonaro "planejou (...) e participou diretamente" do projeto de golpe. O plano só não foi para a frente, ressalta a matéria, por falta de apoio da alta cúpula do Exército brasileiro, segundo o relatório de mais de 800 páginas apresentando evidências coletadas durante dois anos de investigações.

Na Espanha, o jornal El País diz que apesar de negar as acusações e se considerar "vítima de perseguição política", Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão, se vier a ser condenado. "Em novembro passado, a polícia solicitou que o ex-presidente de extrema direita fosse denunciado. O procurador-geral da República agora alega que Bolsonaro liderou 'uma organização criminosa baseada em um projeto autoritário de poder'".

Em Portugal, o jornal Público diz que as acusações representam um novo golpe para Bolsonaro e complicam ainda mais as suas já escassas esperanças de um possível regresso à presidência do Brasil. A matéria salienta que o ex-presidente se declarou "indignado e estarrecido" com a decisão da PGR e seus advogados alegaram nas redes sociais que ele "jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam".