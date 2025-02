Cresce a tensão entre Trump e Zelenski

A troca de críticas entre Donald Trump e Volodimir Zelenski intensificou-se, gerando preocupações sobre o futuro do apoio dos EUA à Ucrânia e a estabilidade na Europa. Trump chamou Zelenski de "ditador", após o presidente ucraniano acusá-lo de estar desinformado pela Rússia.

Trump acusou Zelenski de "fazer um trabalho terrível" e de "recusar-se a realizar eleições". Ele também sugeriu que a Ucrânia "poderia ter feito um acordo" para evitar a guerra.

Zelenski respondeu, afirmando que Trump está vivendo em um "espaço de desinformação" criado pela Rússia. Ele também contestou as alegações de Trump sobre sua popularidade e a situação política na Ucrânia.

A ausência da Ucrânia nas negociações entre os EUA e a Rússia tem gerado forte preocupação em Kiev. Zelenski expressou sua insatisfação com a exclusão, argumentando que isso "ajudou Putin a sair de seu longo isolamento".

Reações globais

Ucrânia: Moradores de Kiev expressaram choque e decepção com os comentários de Trump em reportagens publicadas na imprensa internacional. Um engenheiro ucraniano afirmou que as falas de Trump soam como "um prego no caixão", enquanto outro residente o acusou de agir como um "valentão".

Rússia: O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, elogiou Trump por "entender nossa posição", referindo-se às declarações do ex-presidente sobre a Ucrânia ser a culpada pela guerra. Putin também expressou satisfação com as negociações com os EUA.

Europa: Líderes europeus manifestaram preocupação com a postura de Trump e reafirmaram seu apoio à Ucrânia. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, desafiou a alegação de Trump de que a Ucrânia iniciou o conflito. A Alemanha e a França também criticaram as falas de Trump contra Zelenski.

Implicações

Futuro da ajuda dos EUA: Os comentários de Trump lançam dúvidas sobre o futuro da ajuda dos EUA à Ucrânia, um fator crucial para a capacidade do país de resistir à agressão russa.

Negociações de paz: A postura de Trump pode marginalizar ainda mais a Ucrânia nas negociações de paz, enfraquecendo sua posição e permitindo que a Rússia dite os termos.

Relações transatlânticas: As divergências entre os EUA e a Europa sobre a Ucrânia podem aprofundar as tensões transatlânticas e minar a unidade ocidental em face da agressão russa.

Enquanto isso...

* A UE está considerando novas sanções contra a Rússia, visando alumínio e navios que transportam petróleo russo.

* Países do Báltico estão se preparando para um possível conflito militar com a Rússia, aumentando seus gastos com defesa e reforçando suas fronteiras.

* O Hamas propõe a troca de todos os reféns por trégua permanente com Israel.