Xô, calor: confira 9 produtos para refrescar seu pet nos dias quentes

Com a onda de calor em parte do país até a quinta-feira (20), quem tem um animal de estimação deve tomar alguns cuidados. Isso porque os bichinhos podem ser mais sensíveis ao calor do que os humanos.

Para ajudar a refrescar, listamos alguns itens que ajudam a deixar a água no potinho fria por mais tempo, e tapetes que oferecem conforto térmico. A seleção também inclui mangueira, ventilador com climatizador e mordedor gelado. Confira:

Recomendados para gatos e cachorros;

São ativados pelo peso do pet, sem necessidade de água e energia.

Vem com uma luva que permite ligar/desligar, bem como controlar o fluxo de água;

Serve para animais de diferentes portes.

Feito de material atóxico;

A parte interna deve ser colocada na geladeira por duas horas e tem capacidade de 500 ml.

É bivolt e promete economizar energia;

Desmontável, promete ser fácil de limpar.

Tem base com borracha antiderrapante;

Promete isolamento térmico de até duas horas;

Conta ainda com isolamento a vácuo e é resistente à corrosão.

Possui três velocidades;

Inclui cabo USB e manual de instruções.

Com um metro de diâmetro;

Feita com material antialérgico e atóxico.

Segundo o fabricante, é preciso mergulhar o brinquedo em um recipiente com água até encher;

Depois, é só colocar no congelador e oferecer aos pets em dias quentes.

Garrafa com capacidade de 320 ml para garantir hidratação nos passeios;

Inclui um recipiente para levar ração para o pet.

