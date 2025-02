Como escolher o melhor corretivo para olheiras? Confira dicas e produtos

A maquiagem oferece diferentes recursos para disfarçar olheiras e imperfeições. Nesse sentido, os corretivos coloridos são um dos produtos mais eficazes para essa função. No entanto, entender como cada tom funciona e a melhor forma de aplicação faz diferença no resultado final.

Além deles, existem os corretivos para cada tom de pele e que podem ser usados sozinhos ou acompanhados dos coloridos. Vale lembrar que a escolha inadequada do produto pode deixar a make com aspecto pesado ou realçar ainda mais olheiras arroxeadas e marcas de expressão.

Por isso, com a ajuda de profissionais, o Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos que podem te ajudar a se maquiar no dia a dia e ainda cobrir imperfeições na região dos olhos. Abaixo, explicamos como cada um funciona e como você deve aplicá-los.

Com alta cobertura, disfarça áreas com vermelhidão, como espinhas e irritações;

A fórmula leve e cremosa desliza suavemente, prometendo correção eficaz sem pesar;

De longa duração, mantém o disfarce das imperfeições ao longo do dia.

O amarelo neutraliza tons arroxeados, ajudando a disfarçar olheiras. Tendem a funcionar melhor em peles pardas e negras;

Com alta cobertura, corrige imperfeições e ilumina a região abaixo dos olhos;

A fórmula leve e cremosa desliza facilmente, proporcionando acabamento natural sem pesar.

De longa duração, mantém a correção ao longo do dia.

O tom salmão neutraliza olheiras arroxeadas e escuras;

Com textura leve e fluida, desliza facilmente e proporciona cobertura sem acumular nas linhas finas;

Oferece um efeito iluminador sutil, revitalizando a área dos olhos.

O tom amarelo corrige olheiras e manchas arroxeadas, equilibrando a tonalidade da pele;

Com fórmula moderna e de alta qualidade, promete cobertura uniforme sem pesar;

Em formato de batom, é prático tanto para aplicar de forma pontual como para carregar na bolsa.

Tem quatro opções de tons para disfarçar e corrigir manchas de diferentes tonalidades;

Com cobertura intensa, camufla áreas do rosto com eficácia;

A fórmula cremosa desliza de forma suave, facilitando a aplicação e o esfumado;

De longa duração, mantém a alta pigmentação e a correção ao longo do dia.

Queridinho dos maquiadores e influencers, tem alta cobertura e toque seco;

Promete corrigir olheiras, inchaço e linhas finas instantaneamente;

O aplicador com esponja facilita o uso e proporciona acabamento natural e duradouro --já testamos aqui no Guia.

Fórmula concentrada que tem extrato de Goji Berry e Haloxyl para retardar o envelhecimento da pele ao redor dos olhos.

Como funcionam os corretivos coloridos?

De acordo com Fernando Mendonça, maquiador especialista em maquiagem para palco, "os corretivos coloridos neutralizam manchas porque fazem contraste oposto ao tom da mancha." Eles utilizam a lógica do círculo cromático, em que cores opostas (ou complementares) se anulam.

Por exemplo: no círculo cromático, a cor verde é oposta ao vermelho. Portanto, o corretivo verde servirá para neutralizar (ou anular) as marcas e imperfeições avermelhadas do rosto, como espinhas, rosáceas e vasinhos.

Seguindo essa mesma lógica, o amarelo neutraliza tons arroxeados, enquanto o vermelho ou laranja são indicados para manchas em tons frios, como verde, marrom e roxo. O rosa salmão é uma opção para olheiras e um dos que mais utilizo. explica Flávia Lima, beauty artist do Salão Maison Casa Conceito, em São Paulo.

Por outro lado, se o objetivo maior for esconder as olheiras no dia a dia, o ideal é verificar o tom e profundidade dessas marcas na região dos olhos. "Se a olheira é arroxeada, o amarelo é a melhor opção para neutralizar. Já os tons mais marrons pedem um corretivo laranja antes da cobertura com um produto do tom da pele", explica Mendonça.

Como aplicar corretamente

A ordem de aplicação dos produtos também influencia no acabamento. "Gosto de aplicar primeiro a base, depois o corretivo neutralizador e, por fim, um corretivo um tom abaixo da cor da pele da cliente para iluminar a região", ensina Lima.

Já Mendonça sugere outro método. "O corretivo colorido deve ser aplicado após a hidratação e antes da base e do corretivo no tom da pele", diz.

Para evitar o acúmulo de produto e um efeito artificial, a quantidade aplicada deve ser mínima. "O excesso de corretivo pode acumular e evidenciar ainda mais as linhas finas", alerta a beauty artist. Uma esponja úmida ajuda a espalhar melhor o produto, e um pó translúcido fino pode ser usado para selar a maquiagem e aumentar sua durabilidade.

Para evitar o "craquelamento" do corretivo, é preciso hidratar bem a pele, porém, sem exagerar. O ideal é aplicar um primer antes ou um creme hidratante específico para a região do rosto.

Cuidados para diferentes tipos de pele

A idade e o tipo de pele influenciam na escolha do corretivo. Para pele madura ou seca, a hidratação é essencial antes da maquiagem. Prefira bases e corretivos mais líquidos e evite o pó translúcido para não ressecar (e marcar ainda mais as linhas de expressão). Já os produtos de alta cobertura e acabamento matte podem marcar rugas e linhas finas, tornando o visual pesado; por isso, prefira as texturas mais cremosas.

Para peles jovens, a variedade de texturas permitidas é maior. "Como a pele é mais firme e tem menos linhas, pode-se usar corretivos mais densos sem comprometer o resultado", explica Mendonça. Independentemente da idade, a preparação da pele e o uso de fixador garantem maior durabilidade da maquiagem.

