Cama macia, cheirosa e mais: 8 itens para deixar o quarto como o de hotel

Uma cama macia, com toque suave e sensação de conforto. Isso te lembra o quê? É provável que a sua resposta tenha sido: um quarto de hotel. Afinal, esse tipo de hospedagem costuma ser preparado para dar mais comodidade na hora do descanso.

Para quem deseja ter essa experiência também em casa, o Guia de Compras UOL separou uma lista de produtos que podem ajudar. São roupas de cama, produtos de limpeza que ajudam a deixar essas peças com toque suave, além de itens como frigobar para deixar seu quarto mais prático. Confira a seguir:

Sono com conforto

Feito com tecido de algodão 200 fios percal, tem altura de 5 cm;

Respirável e não causa alergias.

Feito com malha 100% algodão;

Lençol com elástico para melhor ajuste na cama.

Conta com 14 cm de altura;

É firme (contra dores nas costas) e oferece longa durabilidade.

Tecido externo de algodão e enchimento de poliéster;

É macio e não alérgico.

Cuidado com a roupa de cama

Desenvolvido para garantir maciez e cuidado às roupas e aos tecidos, enquanto é gentil com sua pele;

Deixa as peças mais fáceis de passar e levemente perfumadas.

Inclui copo medidor, escova para remoção de pelos e protetor para tecidos delicados;

Permite uso na vertical ou horizontal.

Praticidade

Capacidade para até dez latas;

Com espaço para garrafa de dois litros e uma gaveta organizadora.

Compacto, tem capacidade de 45 litros;

Também tem espaço para garrafa de dois litros.

