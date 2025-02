Comesaña surpreende Jarry e vai às quartas de final do Rio Open

O argentino Francisco Comesaña derrotou nesta quarta-feira (19) o chileno Nicolás Jarry e se tornou o primeiro tenista a se classificar para as quartas de final do Rio Open, o principal torneio da América do Sul.

Comesaña venceu o sexto cabeça de chave com parciais de 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) e 7-6 (8/6) em três horas e 14 minutos de uma partida acirrada e eletrizante disputada no saibro da quadra principal do Jockey Club, a Guga Kuerten.

O argentino de 24 anos (86º do ranking) disputará pela primeira vez as quartas de final de um torneio da ATP.

Perdi por "detalhes, não foram ao meu favor. Joguei muito bem... O tênis é assim mesmo", lamentou Jarry (47º), ex-número 16 do mundo.

Comesaña lutará por uma vaga nas semifinais contra o vencedor do duelo mais atrativo das oitavas de final, que entre o alemão Alexander Zverev e o cazaque Alexander Shevchenko (103º), que se enfrentam nesta quarta-feira.

O número dois do mundo e cabeça de chave é o último grande nome ainda na luta pelo título do torneio, depois da eliminação da sensação brasileira João Fonseca (68º) na primeira rodada e das desistências por lesão do dinamarquês Holger Rune (12º) e do italiano Lorenzo Musetti (17º).

A final do Rio Open será no doming,o encerrando um torneio que vem sendo disputado em meio a uma onda de calor sufocante.

-- Resultados desta quarta-feira do ATP 500 do Rio de Janeiro:

- Oitavas de final

Francisco Comesaña (ARG) x Nicolás Jarry (CHI/N.6) 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 7-6 (8/6)

raa/ma/aam/rpr

© Agence France-Presse