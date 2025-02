Com Bolsonaro denunciado, o que muda para outros acusados pelo 8/1?

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Jair Bolsonaro (PL) nesta terça (18) por tentativa de golpe de Estado e outros dois crimes. Especialistas ouvidos pelo UOL divergem sobre o impacto do avanço do inquérito do ex-presidente sobre o julgamento dos demais acusados pelos atos antidemocráticos no 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Denúncia assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, corroborou o relatório da PF (Polícia Federal). A investigação, finalizada em novembro passado, apontou Jair Bolsonaro como um dos líderes de uma organização criminosa para manter-se no poder após perder as eleições de 2022.

De acordo com o relatório mais recente, 898 pessoas já foram responsabilizadas pelo 8 de janeiro. Dessas, 371 foram presas. Outras 527, acusadas de crimes menos graves, assinaram acordos de não-persecução penal. Os dados são do gabinete de Alexandre de Moraes, ministro relator dos processos no STF.

Advogados e juristas discordam se a denúncia de Bolsonaro muda algo para esses envolvidos. Veja o que os especialistas opinaram:

Muda

Bolsonaro conjecturou, participou e era o beneficiário de tudo isso. As demais pessoas foram usadas. Não tem inocente, evidentemente, mas elas foram levadas por certos caminhos para beneficiar Bolsonaro. Eu acho que pode se tentar um recurso, ou uma revisão em casos que já transitaram em julgado, mostrando o absurdo que seria o mandante ter uma pena maior do que os participantes.

Wálter Maierovitch, desembargador aposentado do TJ-SP e colunista do UOL

Evidentemente, depois da denúncia, a defesa vai entrar com um habeas corpus para tentar a redução ou a revisão da pena. Entendemos que a acusação ao meu cliente não poderia ter sido no STF sem a denúncia, ele deveria ter sido julgado na primeira instância, como um cidadão comum. Como a denúncia só houve agora, vamos pedir para anular, porque o julgamento do meu cliente teria que ser posterior ao envolvimento de uma autoridade com prerrogativa de foro.

Hery Kattwinkel, advogado de Thiago de Assis Mathar, que foi identificado no Palácio do Planalto em 8 de janeiro e condenado a 14 anos de prisão

Não muda nada

Acredito que não muda por dois motivos: primeiro, porque é um julgamento político, e a pena dessas pessoas já está lançada independente da defesa. O segundo é porque não existe nenhuma relação entre os nossos clientes com o Bolsonaro. Não tem como um cliente nosso que saiu do Rio Grande do Sul, por exemplo, para participar de uma manifestação pacífica, saber do que estava sendo tratado no gabinete da Presidência. Eu, particularmente, não acredito que houve essa articulação de golpe, mas ainda que houvesse, nossos clientes nem sequer teriam a possibilidade de saber o que estava acontecendo. Então, isso aí, para nós, não interfere absolutamente nada.

Ezequiel Silveira, advogado da Asfav (Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro) e representante de 30 acusados pelos atos golpistas

Não deveria mudar nada, acredito numa decisão conjunta do plenário do STF, não do Alexandre de Moraes. A sensação que se dá é de que o objetivo principal é atingir a pessoa do ex-presidente, custe o que custar, se custar envolver os demais, é o preço do interesse político. A defesa continua confiando que apesar de a investigação ter esse viés político exacerbado, o plenário do Supremo terá uma visão jurídica.

Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara e Tércio Arnaud, ex-assessores de Bolsonaro indiciados em relatório da PF de novembro passado