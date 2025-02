Colunistas analisam denúncia da PGR sobre tentativa de golpe

Com o tempo necessário para avaliar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 33 pessoas sobre a tentativa de golpe (e o levantamento do sigilo da delação de Mauro Cid), colunistas do UOL e da Folha iluminaram, alguns mais de uma vez, diversos aspectos do que aconteceu e do que pode vir pela frente. As colunas seguem abaixo. Boa leitura.

Outros olhares

Elio Gaspari

O inferno astral de Lula Leia mais

Tony Marlon

Escola sem aula, futebol sem jogo: a crise do clima no nosso dia a dia Leia mais

José Paulo Kupfer

Alta artificial do peso faz preços na Argentina explodirem para brasileiros Leia mais

Conrado Hübner Mendes

STF não pode empurrar jabuti legislativo do Brasil colônia Leia mais

Alicia Klein

Grama sintética: jogadores precisam agir como adultos para ser ouvidos Leia mais

Juca Kfouri

Mpabbé faz gato e sapato do Manchester City Leia mais