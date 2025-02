Clima desfavorável causou perdas de US$ 20,3 bi a agricultores dos EUA em 2024

São Paulo, 19 - Condições climáticas desfavoráveis - chuvas intensas, secas ou outros desastres naturais - provocaram perdas de aproximadamente US$ 20,3 bilhões aos agricultores dos Estados Unidos em 2024, de acordo com dados compilados pela Federação Agrícola Americana (AFBF).A entidade, que utilizou dados da Agência de Gestão de Risco do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), disse que a seca e o calor excessivo foram os principais responsáveis pelas perdas, totalizando US$ 11 bilhões. Já os danos causados por chuvas intensas e furacões representaram outros US$ 6,8 bilhões.O Texas foi o Estado mais afetado pelo terceiro ano consecutivo, com perdas de aproximadamente US$ 3,5 bilhões. Segundo a AFBF, a quebra na safra de algodão do Estado foi um dos principais fatores para as perdas. Fonte: Dow Jones Newswires.