Cid: Bolsonaro abriu Alvorada e cedeu carro da Presidência para evitar prisão de blogueiros

O então presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou o acesso ao Palácio da Alvorada a três blogueiros aliados que temiam ser presos pela Polícia Federal no dia em que as imediações do edifício sede da instituição, em Brasília, foram alvos de vandalismo, em dezembro de 2022.

Os blogueiros Oswaldo Eustáquio, Bismark Fugazza e Paulo Souza telefonaram a Bolsonaro relatando a apreensão e o então presidente determinou que as entradas deles fossem liberadas. As informações constam no conteúdo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O delator afirmou que disse a Bolsonaro que o auxílio prestado aos blogueiros "poderia causar problemas". O presidente, então, determinou que um "carro da Presidência levasse Oswaldo Eustáquio para o local que estava hospedado em Brasília". Os outros dois ficaram para jantar com o presidente.

Àquela altura, eles eram investigados por incitação a atos antidemocráticos e por envolvimento com as chamadas milícias digitais. Logo depois, tiveram a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Com medo de também serem presos, ligaram para o presidente Jair Bolsonaro, que mandou que autorizassem a entrada de Bismark, Paulo Souza e Oswaldo Eustáquio no Alvorada. A intenção era evitar que fossem presos", relatou Mauro Cid.

Conforme o relato de Cid, Bismark Fugazza e Paulo Souza entendiam que os CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores de armas), grupo armado que cresceu sobremaneira a partir de medidas tomadas por Bolsonaro, apoiariam um plano golpista.

"Entendiam que os CACs apoiariam o ex-presidente em uma tomada de decisão, como uma tropa civil em caso de um golpe", disse o tenente-coronel.

O quebra-quebra começou depois que a polícia prendeu o indígena José Acácio Serere Xavante, em 12 de dezembro de 2022. Apoiador de Bolsonaro, ele participava de acampamentos golpistas e havia feito ameaças contra o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a prisão, na parte central de Brasília, um grupo de bolsonaristas tentou invadir a sede da PF e ateou fogo em carros e ônibus que estavam nas cercanias do prédio.

Hoje, Oswaldo Eustáquio está na Espanha e é considerado foragido. Ele é apontado como um dos principais alvos das milícias digitais por conta de sua atuação na internet com ataques e desinformação em favor de Bolsonaro.

Bismark e Paulo são do canal Hipócritas, do YouTube. Bismark, o dono do canal, foi preso em 2023 no Paraguai. Em seguida, foi liberado com a condição de usar tornozeleira eletrônica.