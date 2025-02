Dia seguinte a temporal em SP tem desaparecida, trem lento e falta de luz

Moradores de São Paulo ainda sentem os reflexos das chuvas que atingiram a capital na noite desta terça-feira (18). Uma pessoa morreu e outra está desaparecida.

O que aconteceu

Funcionamento da linha 7-Rubi da CPTM está afetado. Os trens da companhia circulam com maior intervalo de tempo entre as estações Perus e Pirituba desde o início das operações especiais.

Não há previsão para normalização do serviço, que liga cidades como Jundiaí, Várzea Paulista, Francisco Morato à capital. O UOL buscou a CPTM para saber o que causou os problemas. Em nota, o órgão afirmou que a situação foi ocasionada "devido aos impactos das chuvas".

Mais de 100 mil pessoas estão sem energia. Segundo a Enel, técnicos estão atuando para normalizar a energia para 114 mil residências na capital. A companhia informou que 66% dos clientes impactados tiveram volta da luz em casa em menos de nove horas. As zonas norte e oeste foram as mais atingidas.

Uma pessoa desapareceu após se jogar em um córrego na zona norte e ser levada pela correnteza. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela entrou no córrego na Avenida Alfredo Ávila, bairro da Vila Nilo, após pedir dinheiro em um bar e não receber nada. Testemunhas demoraram mais de 30 minutos para acionar socorro.

As buscas pela mulher foram feitas na noite de ontem e continuam nesta manhã. A Defesa Civil do estado de São Paulo contabiliza o desaparecimento dela como uma ocorrência relacionada à chuva.

Árvore caiu sobre ônibus. Segundo balanço da Defesa Civil, 59 chamados para queda de árvores em via pública foram feitos entre a noite de ontem e esta manhã. Uma delas ficou sobre um veículo na avenida Tomas Rabelo e Silva, no bairro da Brasilândia.

Morte de uma mulher. Na noite de ontem, uma mulher foi encontrada morta dentro de um veículo arrastado pela enxurrada na avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó. Ela não teve a identidade confirmada até o momento.

Desde dezembro, 21 pessoas morreram por causa das chuvas no estado de São Paulo. Além da vítima que se jogou no córrego nesta terça-feira, um homem que teve o carro arrastado no Capão Redondo em 7 de fevereiro também é considerado desaparecido. As buscas por ele estão suspensas.