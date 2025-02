China reduz preços de gasolina e óleo diesel por mudanças nos preços internacionais do petróleo

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China reduziu os preços domésticos da gasolina e do óleo diesel para 170 yuans e 160 yuans por tonelada, respectivamente, conforme documento oficial publicado nesta quarta-feira, 19. A medida ocorre devido às recentes mudanças nos preços internacionais do petróleo, segundo a agência governamental chinesa.

"As três principais empresas, PetroChina, Sinopec e CNOOC, além de outras empresas de processamento de petróleo bruto, devem organizar a produção e o transporte de produtos de petróleo refinado, garantir o fornecimento estável do mercado e implementar rigorosamente as políticas nacionais de preços", ressalta a nota.