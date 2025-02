Chefe da Ferrari acredita que nova temporada da F1 será parecida com a de 2024

Ano novo, vida nova? Não parece ser essa a opinião do francês Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, que espera uma temporada 2025 da Fórmula 1 parecida com a de 2024, com as mesmas escuderias (McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes) andando na frente do grid.

"Acho que haverá uma continuidade em relação ao ano passado, com quatro equipes com chances de vencer as corridas, de ganhar o campeonato", afirmou Vasseur nesta quarta-feira (19), em conferência virtual com jornalistas.

"É muito, muito difícil prever quem vai liderar o pelotão nesta temporada. Ou se terá alguém liderando", acrescentou o dirigente.

Em 2024, a Ferrari teve que se conformar com a segunda colocação no campeonato de construtores, com apenas 14 pontos atrás da McLaren, depois de uma disputa entre as equipes que foi até a última corrida da temporada, em Abu Dhabi.

Em 2026, a F1 terá grandes mudanças com a entrada de um novo regulamento técnico. Por isso, o carro da equipe italiana para 2025 inclui melhorias, mas não uma revolução.

"O carro atual, o de 2025, é a extensão do de 2024. É óbvio para todos que, em um dado momento, teremos que escolher entre 2026 e 2025. Mas acho que o principal fator dessa decisão será a situação que teremos no campeonato", considerou Vasseur.

O modelo SF-25 deu suas primeiras voltas nesta quarta-feira na pista de Fiorano, próxima das instalações da tradicional escuderia em Maranello.

A temporada 2025 da Ferrari também será marcada pela chegada do heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

"Todos estão altas expectativas, muito entusiasmo e paixão. Com a experiência dos dois primeiros anos, sei que essas expectativas precisam ser controladas um pouco", disse Vasseur.

