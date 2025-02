Carreta tomba e arremessa carros em rodovia de MG; assista

Uma carreta bitrem tombou em uma rodovia no interior de Minas Gerais nesta quarta-feira (19). Com o impacto, dois carros que vinham no sentido contrário da rodovia foram "arremessados". Uma câmera de segurança registrou o acidente.

O que aconteceu?

O acidente ocorreu por volta das 8h30, em Pará de Minas (MG), a 75 km de Belo Horizonte (MG). A carreta estava carregada com soja e seguia pela rodovia MG-431, até que o motorista perdeu o controle, e o veículo tombou.

Na queda, a carreta atingiu dois carros que vinham no sentido oposto da rodovia. Com o impacto, os dois veículos foram deslocados para a lateral da estrada. Sete pessoas ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave, ambas com traumatismo cranioencefálico. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

Todas as vítimas são homens, com idades entre 18 e 56 anos. Quatro delas, de 18, 19, 23 e 27 anos, estavam em um Fiat Pálio. Um dos ocupantes ficou em estado grave, enquanto as outras três vítimas foram socorridas com possíveis fraturas. A outra vítima em estado grave tem 41 anos, e conduzia o outro carro atingido, um Fiat Strada. Os dois ocupantes da carreta, de 53 e 56 anos, sofreram ferimentos leves.

Durante o atendimento, os bombeiros constataram que não havia risco de incêndio. A investigação das causas do acidente foi iniciada pela perícia da Polícia Civil.