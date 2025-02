Campeão da Libertadores no Palmeiras, Ricardo Belli assume seleção feminina da Venezuela

O brasileiro Ricardo Belli é o novo técnico da seleção feminina de futebol da Venezuela, anunciou a federação do país nesta quarta-feira (19).

O cargo estava vago desde outubro de 2024, quando terminou o contrato da italiana Pamela Conti, após a eliminação da equipe Sub-20 na fase de grupos do Mundial da categoria, disputado na Colômbia.

Nascido em São Paulo, Belli foi campeão da Copa Libertadores Feminina à frente do Palmeiras em 2022 e vice do mesmo torneio no ano seguinte.

O brasileiro de 38 anos assume o posto "de olho na próxima Copa América e nas Eliminatórias para Copa do Mundo que começam este ano", informou a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) em comunicado.

Seu último trabalho foi no comando da equipe feminina do Toluca, do México, clube que deixou há duas semanas, depois de cinco derrotas em sete jogos na Liga MX Femenil.

Pamela Conti, de 42 anos, dirigia a seleção venezuelana principal e Sub-20. Ela deixou o cargo junto com o irmão Vicenzo Conti, seu assistente técnico, que também estava à frente da equipe Sub-17.

Além de Belli, a FVF anunciou o venezuelano Ángel Hualde como técnico da categoria Sub-20 feminina e a ex-jogadora Dayana Frías como nova treinadora da Sub-17.

mbj/jt/val/cb

© Agence France-Presse