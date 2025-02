Calor escaldante: 5 truques para seu carro gelar sem gastar muita gasolina

Do UOL, em São Paulo (SP)

Sob calor escaldante, o aparelho de ar-condicionado é um item de primeira necessidade em automóveis —com a ressalva de que "rouba" parte do desempenho e eleva o consumo, já que o respectivo compressor é acionado pelo motor do carro, via correia.

O equipamento é capaz de aumentar o gasto em mais de 20%, diz o centro de experimentação viária Cesvi Brasil. Ou seja, uma má notícia em tempos de combustíveis caros.

Selecionamos cinco dicas para aumentar a eficiência da climatização do seu carro, para que o ar gele mais rapidamente, sem elevar tanto a conta no posto na hora de reabastecer.

As orientações que você confere constam do manual do proprietário de muitos automóveis. Confira.

1. Deixe o 'bafo' sair do carro

O ideal é manter seu carro estacionado em local coberto e protegido dos raios solares.

Se isso não for possível, abra as janelas após entrar no veículo e aguarde alguns instantes até que o ar quente acumulado saia, com o veículo parado ou em movimento.

Dessa forma, ao ligar o ar-condicionado, será mais fácil atingir a temperatura pretendida sem gastar tanto combustível.

2. Use a recirculação, mas com parcimônia

Imagem: Shutterstock

Em seguida, feche os vidros e ligue o ar-condicionado com a recirculação ativada para acelerar o resfriamento do ar.

Ajustar a temperatura no mínimo e a ventilação no máximo também contribui para o ar gelar mais rapidamente, embora a prática eleve o consumo —em veículos com ar-condicionado automático, o próprio equipamento faz esse ajuste sozinho, mantendo-o até chegar à temperatura pretendida.

A recirculação não deve ser acionada durante longos períodos, pois bloqueia a entrada de ar externo e eleva, com o passar do tempo, a concentração de dióxido de carbono no interior do carro.

Isso causa sonolência no motorista e nos demais ocupantes.

3. Nunca acione o ar-condicionado com vidros abertos

Imagem: Murilo Góes/UOL

Isso causa um tremendo desperdício de combustível, sem contar que força sem necessidade o compressor e outros sistemas.

Para funcionar adequadamente, o ar-condicionado deve ser ligado enquanto os vidros estão fechados.

Vale a pena verificar regularmente as condições das borrachas de vedação das portas e também da calha dos vidros laterais, com o objetivo de evitar entrada de ar quente no carro.

Outra dica que acelera o resfriamento é ajustar as saídas do ar-condicionado em direção ao teto, pois o ar frio, mais denso, tende a se deslocar para baixo.

4. Evite uso com temperatura mínima por longo período

Imagem: Murilo Góes/UOL

Essa dica vai especialmente para quem se preocupa com o consumo de combustível.

Como dissemos acima, é válido ajustar o equipamento na temperatura mínima e na ventilação máxima, porém apenas para gelar o ambiente de forma mais rápida.

Após atingir o nível de conforto térmico desejado, prefira uma configuração intermediária, que exigirá menos do compressor.

5. Não descuide da manutenção

Imagem: Divulgação

Para funcionar como foi projetado e não elevar o consumo sem necessidade, o ar-condicionado deve estar com a manutenção em dia.

Substitua o filtro de cabine dentro dos prazos indicados no manual do veículo, pois a respectiva saturação força o compressor e reduz a eficiência do ar-condicionado.

Além da troca do filtro, a higienização de dutos e outros componentes deve ser realizada uma vez por ano, no mínimo, para combater o surgimento de mau cheiro e a proliferação de fungos, bactérias e vírus.

*Com reportagem de dezembro de 2023