Butão abre mercado para carne bovina congelada do Brasil

São Paulo, 19 - O governo brasileiro informou a aceitação, pelas autoridades sanitárias do Butão, do modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de carne bovina congelada do Brasil. Comunicado nesse sentido foi divulgado nesta quarta-feira, 19, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).Conforme a nota, essa abertura de mercado fortalece as relações comerciais bilaterais e representa oportunidade para a diversificação da oferta de proteínas no Butão, em benefício da segurança alimentar no país. Além disso, amplia a presença da carne bovina brasileira na Ásia e contribui para o aumento das exportações do agronegócio, impulsionando a economia nacional e gerando novos empregos no setor.O agronegócio brasileiro alcança, assim, a 26ª abertura de mercado em 2025, totalizando 326 aberturas desde o início de 2023.