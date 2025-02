Brava Energia conectará mais quatro poços no campo de Atlanta após acordo com a Trafigura

Por Fabio Teixeira

CAMPO DE ATLANTA (Reuters) - A Brava Energia conectará mais quatro poços no campo de Atlanta no primeiro semestre de 2025, enquanto começa a enviar petróleo para a trading de commodities Trafigura em um acordo de fornecimento de 6 milhões de barris.

O processo elevará a seis o número total de poços conectados à plataforma FPSO, disse o diretor de operações offshore da Brava, Carlos Mastrangelo, a repórteres a bordo do navio-plataforma durante uma visita na terça-feira.

"Hoje nós temos dois poços, vamos conectar daqui a mais um mês e pouco mais dois poços. Em junho, final de junho, mais dois".

Atlanta produz cerca de 26.000 barris de petróleo por dia (bpd), disse Mastrangelo. Ele se recusou a detalhar quanto o campo seria capaz de produzir com seis poços, mas acrescentou que a capacidade total do FPSO era de 50.000 bpd.

A Brava, formada a partir de uma fusão entre a 3R Petroleum e a Enauta no ano passado, começou a produção em Atlanta em dezembro e espera descarregar sua primeira carga de 1 milhão de barris para a Trafigura no fim de semana, disse Mastrangelo. Em janeiro, a empresa produziu cerca de 67.615 barris de óleo equivalente por dia.

A empresa também deve tomar uma decisão final de investimento sobre a possibilidade de perfurar mais dois poços em Atlanta nas "próximas semanas", disse Mastrangelo, acrescentando que, se a decisão for tomada, um navio-sonda estará disponível no final do ano.

O navio também poderá ser usado para perfurar poços nos campos Papa-Terra e Malombe da Brava, disse o diretor.

Mastrangelo, que deve deixar a empresa em abril após quatro anos, será substituído por Carlos Travassos, ex-executivo da Petrobras.

(Reportagem de Fabio Teixeira)