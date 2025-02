Bombeiros combatem mais de 500 incêndios no Rio de Janeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para mais de 560 ocorrências de fogo em vegetação, entre segunda (17) e terça-feira (18) em todo o estado. Foram mais de 2 mil ocorrências registradas pela corporação nos primeiros 45 dias do ano de 2025. No mesmo período de 2024, 700 ocorrências deste tipo foram atendidas pelos bombeiros.

"Está bem atípica a quantidade de incêndios florestais que estamos enfrentando neste momento. No dia 17, combatemos 312 focos de incêndio florestal. Isso corresponde, quando comparado ao mesmo período do ano passado, a um aumento de mais de 370%. Os salvamentos marítimos aumentaram em mais de 120%", disse o coronel Tarciso, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário da Defesa Civil.

Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), neste momento, o risco de incêndio florestal é alto nas regiões Sul, Baixada Fluminense e Serrana; e muito alto na capital e nas regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste.

De acordo com o Alerta Rio, a quarta-feira (19) foi de céu claro, podendo ficar parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos nos períodos da noite e as temperaturas apresentam leve declínio em relação ao dia anterior, porém permanecem elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima de 39°C.

Desde segunda-feira (17), o município do Rio está no nível de Calor 4. Segundo a prefeitura, o Calor 4 é marcado por índices de calor muito altos (40°C a 44°C), que se estendem por, ao menos, três dias consecutivos.