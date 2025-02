Bolsonaro pediu inserção de dados falsos em seu cartão de vacina, disse Cid

O tenente-coronel Mauro Cid afirmou, em delação premiada, cujo sigilo foi retirado nesta quarta-feira (19), que recebeu ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para inserir dados falsos de vacinação contra a covid-19 em seu nome.

O que aconteceu

Em depoimento, Cid disse que os dados falsos foram inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde. As informações falsas foram inseridas nos nomes de Bolsonaro e de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro. O ministro do STF Alexandre de Moraes retirou hoje o sigilo do conteúdo da delação.

Cid confirmou ainda que os certificados foram impressos e entregues nas mãos do ex-presidente. O tenente-coronel relatou ainda a participação dos investigados Max Guilherme, Sérgio Cordeiro e Ailton Barros na inserção dos dados falsos e emissão de certificados.

A inserção de dados falsos no sistema se insere em um dos cinco eixos de atuação da suposta organização criminosa apontada pela Polícia Federal. Entre eles, estão: ataques virtuais a opositores, ataques às instituições (STF, TSE), ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do estado democrático de direito, ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens.

PGR avalia se vai denunciar denuncia Bolsonaro por vacina

Equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet, analisa se há provas suficientes para apresentar denúncias por suspeitas de fraudes em certificados de vacina. Gonet priorizou a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado por considerar que havia elementos mais robustos para apresentar essa acusação contra o ex-presidente e outros nomes envolvidos.

Equipe de Gonet vai realizar a análise final dos casos das vacinas e das joias para definir o desfecho dessas outras investigações. A Polícia Federal havia indiciado o ex-presidente por crimes nos dois casos, sob acusação de Bolsonaro ter se beneficiado de certificados falsos de vacina contra covid-19 para viajar aos Estados Unidos.