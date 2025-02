'Bolsonaro ganhou Pix, e me tratam como leproso', disse Cid em delação

Do UOL, em São Paulo

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), reclamou em acordo de delação premiada de ter perdido "tudo" e sido abandonado após ser implicado em investigações envolvendo o ex-presidente. O sigilo da colaboração foi retirado hoje (19) pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

"Bolsonaro ganhou pix, e amigos me tratam como leproso", disse Cid. A declaração foi dada em depoimento a um assessor do gabinete de Moraes, em 22 de março do ano passado. Na ocasião, o tenente-coronel foi convocado a esclarecer áudios vazados pela revista Veja em que atacava Moraes e sugeria que estava sendo pressionado a confirmar à Polícia Federal informações que não seriam verdadeiras.

Assessor de Moraes questionou a quem Cid se referia quando dizia nos áudios que "todos se deram bem, ficaram milionários". O tenente-coronel, então, respondeu: "Estava falando do presidente Bolsonaro, que ganhou Pix, aos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva. E no caso próprio perdeu tudo", aponta trecho do depoimento.

Cid também reclamou que a carreira dele como militar estava "desabando". Na época, o tenente-coronel estava apto a ser promovido à patente de coronel, mas acabou sendo retirado da lista de promoções do Exército por ser investigado na tentativa de golpe. "Os amigos o tratam como um leproso, com medo de se prejudicar", lamentou, segundo transcrição do depoimento

Cid afirmou também que queria "ter a vida de volta" e reclamou de falta de apoio. "Não é político, não é militar, quer ter a vida de volta. Está enclausurado. A imprensa sempre fica indo atrás. Está agoniado. Engordou mais de 10 quilos. Acredita que as pessoas deviam o estar apoiando e dando sustentação", aponta outro trecho da transcrição do depoimento.

O tenente-coronel disse que os áudios questionando a própria delação foram "desabafo". Ele negou irregularidades na colaboração premiada, afirmou que estava "sensível" por causa da situação que vivia e que perdeu "tudo o que tinha". Cid disse ainda que quis "chutar a porta" e acabou "falando besteira" e dizendo coisas que "não deviam ser ditas".

O UOL procurou a defesa de Bolsonaro para se manifestar sobre a delação de Cid. Se houver resposta, o texto será atualizado. Ontem (18), os advogados do ex-presidente afirmaram em nota que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) é "precária e incoerente" e que não foram encontradas provas que o ligassem aos crimes mencionados na acusação

Denúncia da PGR

Mauro Cid, Bolsonaro e mais 32 pessoas foram denunciadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por participação na tentativa de golpe. A acusação foi apresentada ontem (18) ao STF pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Gonet pediu a manutenção das cláusulas da delação de Cid. Em petição a Moraes, o PGR solicitou que as cláusulas sejam mantidas "até a finalização da instrução processual, oportunidade em que serão avaliados os benefícios aplicáveis ao colaborador". Ele também defendeu que o general Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e também denunciado, continue preso.