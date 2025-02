Marco Aurélio: 'Anistia não pode ser vista como algo pior que a Lava Jato'

Do UOL, em São Paulo

O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello questionou a competência da Corte para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que a anistia seria "algo positivo", que não pode ser vista como algo pior que a Lava Jato. As declarações foram feitas durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (19).

Eu continuo na tecla inicial: onde há a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ex? Eu fico a imaginar, deputados que deixam o mandato, continuam ad aeternum [eternamente] tendo fórum privilegiado, se há privilégios, há prerrogativas? A resposta é 'negativa'. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF

O ex-ministro comentou a denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-mandatário e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro é acusado de liderar a organização criminosa para tentar se manter no poder, mesmo após a derrota para Lula nas eleições de 2022. A denúncia deve ser julgada ainda em 2025 pela 1ª Turma do STF.

Ao Canal UOL, Mauro Aurélio criticou o deslocamento da ação para a Primeira Turma.

Agora, já se está cogitando até o julgamento não pelo plenário, mas pela Primeira Turma. O Supremo é o plenário. O Supremo não devia estar sequer dividido em turmas. Agora chegou-se ao ponto de se deslocar processo-crime e apreciação de processo-crime do plenário para a turma. Isso jamais ocorreu, porque sempre se manteve a competência do Supremo, como está retratada na Constituição Federal.

E nos meus 31 anos no Supremo, jamais houve deslocamento de processo-crime para qualquer das turmas. Nós sempre julgamos os processos de crime no plenário. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF

Questionado sobre uma eventual anistia a Bolsonaro, o ex-ministro considerou que o perdão seria algo positivo e menos pior do que a Lava Jato —força-tarefa iniciada em março de 2014 e ficou conhecida como a maior investigação sobre corrupção já feita no Brasil.

Eu tenho toda uma ótica: anistia, para mim, é perdão, anistia, para mim, é algo positivo e aí cabe aos representantes do povo brasileiro discutirem a respeito. Aí nós temos que aguardar. Anistia não pode ser vista como algo pior do que a Lava Jato'. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF

O PL da Anistia é de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e foi protocolada em novembro de 2023, nove meses depois que centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF em protesto contra a vitória de Lula nas eleições. O STF condenou até o momento 265 pessoas pelos atos golpistas. Uma eventual aprovação desse projeto, portanto, poderia beneficiar o ex-presidente.

Nesta terça, Bolsonaro almoçou com a bancada do PL no Senado e, durante entrevista à imprensa, afirmou que não estava preocupado com a então possibilidade de processo judicial. Ele também criticou o trabalho das autoridades que investigam sua suposta participação na tentativa de golpe de Estado. O encontro com aliados políticos ocorreu em meio à expectativa da apresentação da denúncia da PGR contra o ex-mandatário, que ocorreu poucas horas depois.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: