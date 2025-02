Bolsas da Europa operam sem direção única, após CPI britânico acima do esperado e balanços

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/02/2025 - As bolsas europeias sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam dados da inflação do Reino Unido, que vieram acima do esperado, e mais balanços corporativos da região.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 557,20 pontos.

Da temporada de balanços, a Glencore era destaque negativo, com tombo de 6,4% em Londres. A mineradora anglo-suíça sofreu um prejuízo bilionário no ano passado e divulgou Ebitda ajustado e receita aquém das expectativas.

Já o HSBC, gigante bancário britânico com foco no Ásia, lucrou mais do que se previa no último trimestre do ano passado, mas sua ação subia apenas 0,50% no mercado inglês.

Ainda no noticiário corporativo, a BP avançava 0,90% em Londres, após notícia de que a petrolífera britânica está considerando vender sua unidade de lubrificantes, a Castrol, em um acordo que pode chegar a US$ 10 bilhões.

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido acelerou para 3% em janeiro, vindo um pouco acima da projeção de analistas e atingindo o maior patamar desde março de 2024. A força do CPI reduz as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE), que busca inflação de 2%, siga reduzindo juros, como fez há quase duas semanas.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,04% e a de Paris recuava 0,20%, enquanto a de Frankfurt subia 0,16%. Já as de Milão e Lisboa avançavam 0,79% e 0,62%, respectivamente, e a de Madri recuava 0,26%.

