Banco do Brasil tem lucro líquido de R$9,58 bi no 4º tri

Por Paula Arend Laier e Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$9,58 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 1,5% ano a ano, em desempenho marcado por melhora na margem financeira bruta e declínio em provisões, mas queda na rentabilidade.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam, em média, lucro de R$9,53 bilhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) passou para 20,8%, de 22,5% no quarto trimestre de 2023 e 21,1% no trimestre imediatamente anterior. A margem financeira bruta aumentou 4% ano a ano, para R$26,79 bilhões. A provisão para créditos de liquidação duvidosa caiu 7,2%, para R$9,26 bilhões.