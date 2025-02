Bahia arranca empate na visita ao The Strongest (1-1) na Libertadores

O Bahia estreou na Copa Libertadores de 2025 com um honroso empate em 1 a 1 na altitude de 3.600 metros de La Paz, na Bolívia, diante do The Strongest nesta terça-feira (18) e vai decidir na próxima terça na Arena Fonte Nova, em Salvador, a vaga na terceira fase, a última antes da fase de grupos.

O time brasileiro, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chegou em desvantagem ao intervalo, após o gol marcado pelo atacante uruguaio Sebastián Guerrero num contra-ataque aos 38 minutos para 'El Tigre'.

Mas o empate veio aos 69 minutos por meio de Willian José, que havia entrado em campo na segunda etapa, após uma jogada de Cauly.

O The Strongest jogou a partir dos cinco minutos da partida disputada no estádio Hernando Siles com 10 homens devido à expulsão do meio-campista Luciano Ursino.

--- Partidas de ida da segunda rodada preliminar da Libertadores:

Terça-feira, 18 de fevereiro

Em Iquique: Deportes Iquique (CHI) - Independiente Santa Fe (COL) 2-1

Em La Paz: The Strongest (BOL) - Bahia (BRA) 1-1

Em Lima: Alianza Lima (PER) - Boca Juniors (ARG) 1-0

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Em Montevidéu Boston River (URU) - Ñublense (CHI)

Em Quito: El Nacional (EQU) - Barcelona (EQU)

Em Caracas: Universidad Central (VEN) - Corinthians (BRA)

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Em Maturín: Monagas (VEN) - Cerro Porteño (PAR)

Em Ibagué: Deportes Tolima (COL) - Melgar (PER)

