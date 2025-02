Assaí tem lucro líquido de R$ 430 milhões no 4º trimestre de 2024, alta anual de 44,8%

O Assaí registrou lucro líquido (Pós-IFRS16) de R$ 430 milhões no quarto trimestre de 2024, uma alta de 44,8% em comparação com o mesmo período de 2023. No ano, o lucro líquido acumulou R$ 769 milhões, apresentando alta anual de 8,3% e uma margem de 1,0%.

O CEO da companhia, Belmiro Gomes, afirma que o resultado foi em parte impulsionado pela conclusão do projeto de conversões de hipermercados, iniciado em 2022, e a performance das novas lojas, que seguem em processo de maturação e correspondem a mais de 30% das 302 unidades em operação.

Com as aberturas das 2 conversões remanescentes no quarto trimestre, o Assaí concluiu o projeto de conversões de hipermercados. "São 66 lojas convertidas que, mesmo em fase de maturação, contribuem para os resultados", afirmou em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Contudo, o executivo pondera que o trimestre ficou abaixo da expectativa da companhia. "O poder de compra da população foi muito impactado em 2024, especialmente o alimentar, além de notarmos uma redução das embalagens de produtos de indulgência (não essenciais)", disse.

O Ebitda ajustado no trimestre (Pós-IFRS16) foi de R$ 1,639 bilhão, alta de 14,1% sobre o ano anterior. Enquanto no acumulado de 2024, o indicador somou R$ 5,505 bilhões, avanço de 16,8% ante 2023.

Já a receita líquida ficou em R$ 20,163 bilhões, com crescimento anual de 9,5%. No ano, as vendas líquidas atingiram R$ 73,8 bilhões, avanço de 11% ante um ano antes. Segundo a varejista, esse crescimento teve contribuição do desempenho das vendas "mesmas lojas" , com alta anual de 3,4%.

Já em relação à alta da inflação alimentar, Belmiro Gomes afirma que as características de um atacadista geram um "descolamento natural" dos ciclos inflacionários, uma vez que o modelo conta com estoque e consegue "segurar" parte do repasse de preço.

"Contudo, estamos pressionando fornecedores para tentarem segurar preços, pois a alta não é gerada pelo excesso de demanda, mas sim por uma pressão de custos das indústrias", afirmou o CEO.

A dívida líquida registrou uma redução anual de R$ 571 milhões, totalizando R$ 12,514 bilhões no quarto trimestre de 2024. Com isso, o índice de alavancagem alcançou 3,04 vezes no trimestre, uma queda de 0,76 vez frente o resultado do mesmo período de 2023, quando alcançou 3,80 vezes.