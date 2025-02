Apple lança o novo iPhone 16e com câmera '2 em 1' e IA a partir de R$ 5.219

A Apple lançou nesta quarta-feira (19) o novo iPhone 16e, considerado o celular de entrada da linha 16, a partir de R$ 5.219,10 à vista. O modelo tem compatibilidade com a Apple Intelligence, sistema de IA da empresa, uma câmera principal e novo modem de 5G interno da empresa, o C1.

A pré-venda está marcada para a próxima semana, dia 28 de fevereiro. Os preços são:

128 GB: R$ 5.799 (R$ 5.219,10 à vista);

R$ 5.799 (R$ 5.219,10 à vista); 256 GB: R$ 6.599 (R$ 5.939,10 à vista);

R$ 6.599 (R$ 5.939,10 à vista); 512 GB: R$ 8.099 (R$ 7.289,10 à vista).

Como é o iPhone 16e

Tela. Como o iPhone 16, o novo modelo tem um display Super Retina XDR de 6,1 polegadas com tecnologia OLED, que permite acessar jogos e assistir vídeos com resolução de 2.532 x 1.170 pixels.

Design. Diferentemente dos irmãos da linha 16, o modelo novo conta com o entalhe na parte frontal (visto pela última vez no iPhone 14 e 14 plus). Na traseira estrutura única abriga a câmera principal. Existem duas opções de cores: branca e preta.

Com estrutura de alumínio aeroespacial, a Apple promete resistência e durabilidade, principalmente contra quedas. A parte frontal do celular é em Ceramic Shield, já a parte traseira é de vidro, seguindo a mesma estrutura de seus parentes da linha 16.

Câmera. O iPhone 16e chega apenas uma câmera, chamada de Fusion, com 48 MP. Pelas especificações técnicas, a lente deve resultar em fotos e vídeos com boa resolução.

A empresa diz que o celular funciona com um sistema 2 em 1. Isso graças a possibilidade dessa mesma câmera também tirar fotos com o zoom óptico de 2x (como numa lente teleobjetiva). Há também a câmera frontal TrueDepth, que é de 12 MP.

Bateria. A bateria promete autonomia de até 26 horas de reprodução de vídeo e até 90 horas de reprodução de áudio. Segundo a Apple, o iPhone 16e dura até seis horas a mais do que o iPhone 11 e até 12 horas a mais do que todas as gerações do iPhone SE.

Modem C1. É uma das novidades da Apple. O C1 é o primeiro modem da companhia projetado para garantir conexões 5G internamente. A tecnologia chega com a promessa de garantir mais eficiência energética e, possivelmente, menos dependência dos chips 5G da Qualcomm, segundo o destacou o site especializado em tecnologia The Verge.

Botão de ação. O novo modelo também possui o botão, que pode ser personalizado para realizar diferentes ações, como abrir a lanterna, acionar o modo silencioso, traduzir texto, entre outras funcionalidades.

Desempenho. Assim como os outros membros da família 16, o novo celular é equipado com chip mais novo da Apple: o A18. Ele é 80% mais rápido do que o iPhone 11, de acordo com a empresa.

A CPU (Unidade Central de Processamento) é de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), enquanto a GPU (Unidade de Processamento Gráfico) possui 4 núcleos, que oferecem desempenho e ajudam na qualidade de gráficos.

O Neural Engine de 16 núcleos, responsável por rodar as funções de inteligência artificial, também foi garantido nesse aparelho, otimizado para modelos generativos e de aprendizado de máquina.

Resistência. Possui certificação IP68, o que significa resistência a respingo, água e poeira.

IA no iPho ne 16e

O sistema de inteligência artificial da Apple possibilita que o usuário aproveitem recursos como transcrição e resumo de chamadas, identificação de imagem ou vídeo através de uma descrição, remover objetos ou pessoas ao funda da imagem, aprimorar imagens, criar emojis e entre outros.

A Apple Intelligence será liberada em português em abril deste ano, segundo a empresa.

Enquanto o celular ainda não está disponível, há modelos com descontos:

*Com informações da Apple e The Verge.

