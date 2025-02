Ao equilibrar riscos e recompensas, a China deve deixar as taxas de empréstimo inalteradas em fevereiro

XANGAI (Reuters) - A China deve deixar suas taxas referenciais de empréstimo inalteradas na quinta-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, já que as autoridades estão em uma linha tênue entre priorizar a estabilidade financeira e fornecer mais estímulos em um momento em que Pequim está enfrentando novas tensões comerciais.

O banco central adotou uma abordagem cautelosa na recente injeção de dinheiro, apesar da mudança para uma postura de política monetária "apropriadamente frouxa" neste ano, já que a fraqueza do iuan e o estreitamento das margens de lucro líquido dos credores limitam seus esforços de afrouxamento.

A taxa primária de empréstimos (LPR), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada todos os meses depois que 20 bancos comerciais designados enviam as taxas propostas ao Banco do Povo da China.

Em uma pesquisa da Reuters com 30 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que as LPRs de um ano e de cinco anos permanecessem estáveis.

O banco central da China disse na semana passada que ajustaria sua política monetária no momento apropriado para apoiar a economia, em meio aos crescentes obstáculos externos, particularmente a ameaça de uma escalada da guerra comercial com os Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump.

Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas como parte de um amplo plano para melhorar a balança comercial dos EUA, desencadeando retaliação de Pequim.

"Os eventos recentes ressaltaram o dilema de estabilidade de longa data para o Banco do Povo da China - equilibrar o afrouxamento da política monetária para apoiar o crescimento econômico com a manutenção da estabilidade financeira... As preocupações com a estabilidade cambial continuam sendo uma das principais restrições aos cortes nas taxas de juros", disse Xinquan Chen, economista do Goldman Sachs.

Chen disse que a pressão deflacionária persistente na segunda maior economia do mundo ainda justifica um afrouxamento monetário significativo. Ele espera dois cortes de 50 pontos-base na taxa de compulsório dos bancos no primeiro e no terceiro trimestres deste ano e duas reduções de 20 pontos nas taxas de juros no segundo e no quarto trimestres.