Ao criticar Zelensky, Trump justifica mudança de visão americana sobre a guerra, diz especialista

Qual a estratégia de Donald Trump ao criticar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Ao mesmo tempo em que busca o fim do conflito em negociações com a Rússia, o chefe da Casa Branca apontou a impopularidade do líder ucraniano e a apropriação indevida da ajuda americana. Trump ainda disse estar "muito mais confiante" em um acordo com a Rússia e prometeu uma reunião com Vladimir Putin antes de abril. Para o professor de relações internacionais da Universidade Americana de Paris, Philippe Golub, as críticas à Kiev são uma maneira de justificar a mudança da posição americana sobre a guerra, de olho no desafio maior: a China.

Na terça-feira (18), questionado pela imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, Donald Trump criticou Volodymyr Zelensky por ter dito que as discussões russo-americanas na Arábia Saudita eram conversas "sobre a Ucrânia sem a Ucrânia". "Estou muito decepcionado" com essas observações, afirmou o presidente americano, que chegou a acusar Zelensky de ter iniciado o conflito na Ucrânia. "Hoje ouvi 'oh, não fomos convidados'. Bem, vocês estão aqui há três anos. Vocês deveriam ter terminado [o conflito] há três anos. Vocês nunca deveriam ter começado", disse Trump sobre a guerra desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Sobre as negociações de alto nível entre autoridades russas e americanas em Riade, durante as quais Washington e Moscou concordaram em nomear negociadores para a guerra, sem a participação de europeus e de Kiev, o presidente americano julgou que elas foram "muito boas" e disse estar "muito mais confiante" sobre a possibilidade de um acordo para encerrar a guerra. "A Rússia quer fazer alguma coisa. Eles querem pôr fim à barbárie selvagem", assegurou o republicano.

Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, acolheu as críticas do presidente dos EUA ao seu colega ucraniano, uma vez que Donald Trump parece ecoar a retórica do Kremlin de culpar Volodymyr Zelensky pelo conflito na Ucrânia. "Trump é "um político completamente independente. Além disso, ele é uma pessoa acostumada a falar francamente. Pessoas como ele geralmente não escondem o que pensam sobre indivíduos patéticos como Zelensky", disse Lavrov, de acordo com a agência de notícias estatal russa Tass.

Nesta quarta-feira, Volodymyr Zelensky reagiu às críticas do americano. "Infelizmente, o presidente Trump, por quem temos grande respeito como líder do povo americano, vive neste espaço de desinformação", declarou o líder ucraniano à imprensa em Kiev, antes de afirmar que a desinformação "procede da Rússia". "Nunca devemos esquecer que a Rússia é governada por mentirosos patológicos. Eles não são confiáveis e devem ser pressionados", escreveu Zelensky nas redes sociais.

Na véspera, Trump ainda colocou em dúvida o uso da ajuda americana a Kiev. "O presidente Zelensky me disse na semana passada que não sabia onde estava metade do dinheiro que demos a eles", afirmou o presidente americano, antes de criticar a falta de eleições na Ucrânia desde a invasão russa. "Temos uma situação em que não tivemos eleições na Ucrânia, onde temos essencialmente lei marcial e onde o líder da Ucrânia - lamento dizer - tem um índice de aprovação de 4%", disse Trump, quando perguntado se Washington apoiaria a imposição de eleições em Kiev, como a Rússia poderia querer.

Pesquisa publicada na Ucrânia nesta quarta-feira, três anos após a invasão russa, aponta que o índice de aprovação do presidente Volodymyr Zelensky é de 57%, e não 4% como afirmou Trump. De acordo com a enquete realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev (KIIS), mais de 57% dos ucranianos disseram confiar no chefe de Estado, um número acima do registrado em dezembro de 2024 (52%) e ligeiramente abaixo do registrado em setembro de 2024 (59%).

"O presidente Zelensky mantém um nível bastante alto de confiança na sociedade" e "mantém sua legitimidade", particularmente no contexto de possíveis negociações de paz, comentou o Instituto de Sociologia em um comunicado. Para a "maioria" dos ucranianos, "as eleições devem ocorrer quando a guerra terminar e a Ucrânia tiver pelo menos recebido garantias de segurança confiáveis", acrescentou a mesma fonte.

O presidente Volodymyr Zelensky já explicou repetidamente que é impossível realizar eleições na Ucrânia sob lei marcial, uma vez que milhões de ucranianos fugiram para o exterior e 20% do país está sob controle russo.

Mudança de rumo

Para o professor de relações internacionais da Universidade Americana de Paris, Philippe Golub, "acusar a Ucrânia de maneira absurda é uma forma de justificar a mudança abrupta da posição americana sobre a guerra com a Rússia".

"Trump quer encontrar uma maneira de conviver com a Rússia por várias razões, mas principalmente para liberar as capacidades americanas com foco na China e na Ásia oriental, mais importante segundo a administração atual", explica em entrevista à RFI. "E porque considera que os custos da guerra na Ucrânia foram muitos altos, sem uma contrapartida", completa.

Para Philippe Golub, as críticas de Trump a Zelensky se apoiam numa mudança de rumo da visão americana sobre o conflito e o papel da Otan. "A política americana de expansão da Otan, depois da guerra fria, criou o antagonismo russo-ocidental dos últimos anos", aponta. "Os Estados Unidos tinham como estratégia, desde Ronald Reagan, de garantir que a Rússia não se tornasse mais uma potência de primeira ordem, capaz de confrontar os Estados Unidos em nível global", observa. "[Barack] Obama, por exemplo, via a Rússia como potência regional, uma potência média. Hoje, a política americana é de reintegrar a Rússia, ainda considerada como uma potência média, dentro do jogo americano para poder conter a China, o desafio fundamental dos americanos", afirma.

Golub lembra que Donald Trump têm interesse de reintegrar a Rússia no G8. "Eles negociarão um relaxamento das sanções contra a Rússia, em condição de que Moscou aceite exigências para terminar o conflito, como por exemplo, que as ambições territoriais de Putin parem onde estão atualmente", cita o professor, referindo-se aos territórios dominados por Moscou na Ucrânia. "Mas as negociações vão começar. Antes, Putin estava isolado e voltar à mesa de negociação já é uma vitória para a Rússia", conclui.

Fim do isolamento russo

Ao telefonar para o presidente russo na semana passada para discutir diretamente com ele uma solução para o conflito, Donald Trump chocou a Europa e a Ucrânia.

Zelensky acusa os Estados Unidos de terem ajudado Vladimir Putin a escapar de seu isolamento internacional ao concordar com negociações bilaterais em Riade, a primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022. "O fato de eles discutirem questões bilaterais na Arábia Saudita é um direito deles. Mas acredito que os Estados Unidos ajudaram Putin a emergir de anos de isolamento", afirmou Zelensky a repórteres nesta quarta-feira, referindo-se à estratégia ocidental de isolar o presidente russo por causa da invasão.

O presidente ucraniano também reiterou a sua expectativa por apoio dos seus aliados ocidentais. "Queremos garantias de segurança porque queremos acabar com a guerra este ano", disse Zelensky em uma entrevista coletiva em Kiev.

Paris classificou as críticas de Donald Trump contra Kiev de comentários "dificilmente compreensíveis" que levantam a questões sobre a "coerência" da posição americana neste conflito. "Não entendemos muito bem a lógica americana", declarou a porta-voz do governo francês, Sophie Primas, na quarta-feira.

Apesar do consenso sobre a ameaça russa, os debates continuam acalorados na Europa sobre as respostas a serem dadas, principalmente entre apoiadores e oponentes de uma mobilização militar na Ucrânia, com ou sem apoio americano, para impor um possível fim aos combates. "A França não está se preparando para enviar tropas terrestres, beligerantes em um conflito, para o front", garantiu o presidente francês Emmanuel Macron na terça-feira.

"Ninguém quer enviar tropas para a Ucrânia hoje. Não está na agenda", acrescentou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, na emissora de rádio privada RTL.

Combates continuam

Em meio à turbulência diplomática, os ataques russos continuaram nesta quarta-feira na Ucrânia, onde uma "grande" área residencial da cidade portuária de Odessa, no sul do país, ficou sem aquecimento ou eletricidade. "Após um ataque inimigo, 14 escolas, 13 jardins de infância e uma grande área residencial (mais de 500 casas) estão agora sem eletricidade e aquecimento", informou o prefeito Gennady Trukhanov.

Os militares russos vêm atacando a infraestrutura energética e civil da Ucrânia há três anos, além de bombardear cidades e vilas por todo o país.

(Com RFI e AFP)