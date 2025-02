Anec reduz projeção para exportações de soja, farelo, milho e trigo em fevereiro

São Paulo, 19 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) reduziu sua projeção para as exportações brasileiras de soja em fevereiro para um intervalo entre 8,4 milhões de toneladas e 11,035 milhões de toneladas. O número representa uma redução em relação ao teto de 11,895 milhões de toneladas previsto na semana passada. No mesmo mês de 2024, o Brasil exportou 9,608 milhões de toneladas do grão.Para o farelo de soja, a expectativa de embarques caiu para 1,908 milhão de toneladas, ante 1,929 milhão de toneladas projetadas há sete dias. Se confirmado, o volume será 31,1% superior ao embarcado em fevereiro de 2024, de 1,454 milhão de toneladas.A estimativa para exportações de milho também foi reduzida, passando para 1,284 milhão de toneladas, contra 1,302 milhão de toneladas da semana passada. O volume representa aumento de 77,3% ante as 724 mil toneladas exportadas em fevereiro do ano passado.Para o trigo, a projeção recuou de 577,9 mil toneladas para 521,7 mil toneladas, volume 3,1% menor que as 538,4 mil toneladas embarcadas em fevereiro de 2024.Na semana de 9 a 15 de fevereiro, foram embarcadas 1,960 milhão de toneladas de soja em grão, 232 mil toneladas de farelo de soja, 424,2 mil toneladas de milho e 143,9 mil toneladas de trigo. Para o período de 16 a 22 de fevereiro, a previsão é exportar 3,813 milhões de toneladas de soja, 676,7 mil toneladas de farelo, 293,2 mil toneladas de milho e 98,1 mil toneladas de trigo.Em janeiro de 2025, o Brasil exportou 1,103 milhão de toneladas de soja, 1,638 milhão de toneladas de farelo, 3,146 milhões de toneladas de milho e 657,6 mil toneladas de trigo.