Aluno pinta suástica no rosto em formatura da UFRGS; universidade intervém

Um aluno da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) tentou participar da colação de grau com uma suástica pintada no rosto nesta terça-feira (18). A universidade interveio e o proibiu de colar grau com o símbolo. O estudante alegou que a suástica era um símbolo hindu, mas removeu a pintura após advertência.

O que aconteceu

O aluno, formando do curso de engenharia de minas da UFRGS, compareceu à cerimônia de formatura com uma suástica pintada no rosto. O símbolo, associado ao nazismo, foi identificado antes do início da solenidade, e a universidade tomou medidas imediatas.

O vice-reitor e o coordenador de segurança da UFRGS foram até a sala onde os formandos se preparavam e advertiram o aluno. Ele foi informado de que, caso não removesse a pintura, não poderia participar da colação de grau e seria encaminhado à Polícia Federal para registro de ocorrência.

Ele alegou que se tratava de um símbolo hindu e negou qualquer associação ao nazismo UFRGS em nota

De acordo com a universidade, após a advertência, o aluno removeu a suástica e substituiu-a por outros símbolos ligados ao hinduísmo — como o Om — sem relação com o nazismo, e participou da cerimônia.

A UFRGS decidiu registrar um boletim de ocorrência na Polícia Federal nesta quarta-feira (19) e avaliará medidas administrativas cabíveis.

O UOL não conseguiu localizar o aluno. O espaço segue aberto para manifestação

Reações e investigações

O caso gerou revolta entre estudantes e entidades representativas. A UNE (União Nacional dos Estudantes) emitiu uma nota classificando o ato como "absurdo" e exigindo a anulação da formatura e da entrega do diploma ao aluno. "Enviaremos ainda hoje ofício à Reitoria da Universidade exigindo a anulação da entrega do diploma e da formatura do aluno", disse a UNE em comunicado.

O DCE (Diretório Central dos Estudantes) da UFRGS também se manifestou, pedindo uma investigação rigorosa para evitar que situações semelhantes se repitam. O deputado estadual Leonel Radde (PT-RS) registrou um boletim de ocorrência na DCI (Delegacia de Combate à Intolerância) contra o formando.

O fascista pintou uma suástica no rosto no dia das fotos de formatura da engenharia de minas da UFRGS. A tática é a mesma em todo o mundo, querem causar confusão ao dizer que ser neonazista é liberdade de expressão! Leonel Radde, deputado estadual

O que diz a lei

A apologia ao nazismo é crime no Brasil, conforme a Lei 7.716/1989. A legislação prevê pena de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem fabrica, comercializa, distribui ou veicula símbolos nazistas, como a suástica.

A UFRGS reforçou em nota que não tolera manifestações de ódio, intolerância ou ataques aos direitos humanos em seus espaços. A decisão de prosseguir com a cerimônia foi tomada para preservar o momento dos demais formandos e seus familiares.

A Polícia Federal avaliará o caso após o registro do boletim de ocorrência. A UFRGS também analisará medidas administrativas internas, que podem incluir sanções ao aluno.