Adecoagro anuncia recebimento de proposta não solicitada da acionista Tether

São Paulo, 19 - A Adecoagro, que tem 210,4 mil hectares de terras agrícolas e diversas instalações industriais espalhadas pela Argentina, Brasil e Uruguai, divulgou comunicado no qual informa que seu Conselho de Administração recebeu uma proposta não solicitada e não vinculativa da Tether Investments, em 14 de fevereiro de 2025. A proposta prevê a aquisição de ações ordinárias em circulação da Adecoagro, por meio de uma oferta pública, que resultaria na Tether detendo coletivamente 51% das ações ordinárias em circulação da companhia.O comunicado observa que a Tether já é acionista da Adecoagro, detendo aproximadamente 19,4% de suas ações ordinárias em circulação, de acordo com o arquivamento público da Tether, datado de 14 de novembro de 2024. A Adecoagro é listada na Nasdaq, em Nova York."O Conselho de Administração realizou uma reunião em 16 de fevereiro de 2025 para discutir os termos e condições da proposta e decidiu contratar consultores jurídicos e financeiros para auxiliar ainda mais o Conselho em sua avaliação da proposta e se ela é do melhor interesse de todos os acionistas e da empresa. O Conselho de Administração responderá no devido tempo", concluiu a Adecoagro.A Adecoagro produz cerca de 2,8 milhões de toneladas de produtos agrícolas e perto de 1 milhão de MWh de eletricidade renovável.