Ações da China têm alta por otimismo com IA; ações de Hong Kong caem com realização de lucros

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta quarta-feira uma vez que os ganhos das empresas relacionadas à inteligência artificial continuaram a melhorar a confiança do mercado, enquanto as ações de Hong Kong caíram uma vez que os investidores realizaram lucros em algumas ações de tecnologia.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,81%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,14%.

As ações chinesas de tecnologia e os papéis relacionadas à IA lideraram os ganhos onshore, com altas de 3% e 2,5%, respectivamente.

Os argumentos para comprar ações chinesas, especialmente ações de tecnologia, estão melhorando, talvez o suficiente para atrair de volta os investidores de longo prazo, disseram bancos de investimento, observando o surgimento da startup de IA DeepSeek e uma reunião entre o Presidente Xi Jinping e líderes empresariais do setor.

O Índice Hang Seng acumula alta de 14% no ano até agora, enquanto o índice de tecnologia sobe 27%, posicionando o mercado de Hong Kong como um dos de melhor desempenho este ano.

O Alibaba e o Baidu, listados em Hong Kong, caíram 1,7% e 2,1%, respectivamente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,27%, a 39.164 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,70%, a 2.671 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,26%, a 23.604 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,22%, a 3.934 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,73%, a 8.419 pontos.