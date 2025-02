Zverev sofre mas vence chinês Bu e vai às oitavas do Rio Open

O alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, teve uma estreia difícil nesta terça-feira (18) no ATP 500 do Rio de Janeiro, em que conseguiu vencer o chinês Yunchaokete Bu por 7-6 (7/4) e 6-4 e avançou às oitavas de final do principal torneio de tênis da América do Sul.

Zverev, de 27 anos e primeiro cabeça de chave, parecia incomodado e longe de seu melhor nível em sua primeira participação na competição carioca no saibro, sob um calor sufocante.

"Não foi a minha melhor partida, com certeza", reconheceu ao final da partida, antes de prometer mostrar melhor tênis na segunda rodada.

Embora tivesse obtido uma vantagem confortável de 4-1 no primeiro set, seu saque fraco e seus vários erros não forçados (16 contra 8 do chinês) permitiram que seu adversário se recuperasse após uma dupla falta (5-4) e forçasse o tie break.

O segundo set foi igualmente equilibrado, com Bu (69º do ranking da ATP) surpreendendo e deixando tenso o número dois do mundo, que na semana passada decepcionou ao cair nas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires.

Mas o alemão, maior atração do torneio, quebrou o saque do adversário abrindo 5-4 e encerrou o jogo após duas horas e quatro minutos de batalha na quadra principal do Jockey Club.

Zverev enfrentará nas oitavas de final o cazaque Alexander Shevchenko (103º).

"Será meu primeiro jogo contra o Alex. Ele é jovem, mas está jogando muito bem. Preciso jogar melhor se quiser avançar", afirmou.

raa/ma/aam

© Agence France-Presse