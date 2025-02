XP tem lucro líquido ajustado de R$1,2 bi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc. registrou lucro líquido ajustado de R$1,2 bilhão no quarto trimestre de 2024, uma alta 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, em resultado marcado por expansão de receita e melhora na rentabilidade, conforme dados divulgados pelo grupo financeiro nesta terça-feira.

Na base trimestral, houve uma expansão de 2%, com outras linhas do balanço também mostrando um desempenho mais fraco na comparação sequencial ante a anual.

A receita bruta somou R$4,7 bilhões, acréscimo de 10% ano a ano e de 4% frente ao trimestre anterior, com o varejo mostrando avanço de 13% e 2%, respectivamente, para quase R$3,6 bilhões. O segmento institucional apurou queda de 20% na comparação anual e de 2% na trimestral, e o de grandes empresas e mercados de capitais teve alta de 18% e 9%, respectivamente.

A receita líquida aumentou 11% ano a ano, para aproximadamente R$4,5 bilhões. Na base trimestral, esse montante representou um acréscimo de 4%. Projeções compiladas pela LSEG apontavam receita de R$4,45 bilhões.

O lucro antes do pagamento dos impostos (EBT) alcançou quase R$1,3 bilhão no quarto trimestre de 2024, de R$995 milhões um ano antes e R$1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2024. A margem EBT passou de 24,6% para 28,7% ano a ano. No terceiro trimestre, tinha ficado em 28,1%.

A XP reportou um retorno sobre o patrimônio líquido tangível anualizado (ROTE), que avalia ser mais adequado para refletir seus negócio, ajustado de 29,2%, acima dos 25,6% no quarto trimestre de 2023 e dos 28,4% registrados no terceiro trimestre do ano passado.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado (ROAE) ajustado ficou em 23,4%, de 21,1% um ano antes e 23% no trimestre anterior.

No final do quarto trimestre, a plataforma tinha R$1,227 trilhão em ativos totais de clientes, acréscimo de 9% em relação ao mesmo período de 2023 e de 1% na base trimestral.

De acordo com a XP, o crescimento anual foi impactado por R$103 bilhões de captação líquida e R$2 bilhões de apreciação de mercado. No quarto trimestre, a captação líquida total foi de R$25 bilhões, alta de 37% ano a ano, mas queda de 17% na comparação trimestral.

No final do ano, a XP tinha 4,684 milhões de clientes ativo, alta de 3% ano a ano e de 1% na comparação trimestral. Os assessores somavam 18,2 mil, de 17,2 mil no final de 2023 e 18,4 mil no terceiro trimestre. O grupo tinha 7.442 colaboradores, de 6.669 um ano antes e 7.241 no trimestre anterior.

(Por Paula Arend Laier; )