XP: receita com varejo sobe 13% no 4º trimestre de 2024, para R$ 3,569 bi

As receitas do varejo da XP cresceram 13% em doze meses até o fechamento do quarto trimestre, para R$ 3,569 bilhões. Frente ao terceiro trimestre, subiram 2%. No ano, as receitas do varejo da XP tiveram aumento de 14% frente a 2023, para R$ 13,48 bilhões.

Varejo é a maior contribuição para a receita bruta da companhia, seguida por grandes empresas e mercado de capitais, que somaram R$ 599 milhões no quarto trimestre, um aumento de 18% em doze meses e de 9% frente ao terceiro trimestre. As receitas institucionais caíram 20% ano contra ano e 2% em base trimestral, para R$ 332 milhões.

A XP informa que, dentro da vertical de varejo, a renda fixa foi destaque, sendo responsável por R$ 985 milhões em receita, um aumento de 43% na relação ano contra ano e de 5% em comparação ao terceiro trimestre.

A vertical de renda variável registrou receitas de R$ 1,001 bilhão no quarto trimestre, representando uma queda de 15% em base anual e de 5% na trimestral.

Entre as novas verticais, cartões foi destaque com R$ 333 milhões em receita, 9% acima do ano anterior e 10% superior ao terceiro trimestre. Seguros somou receitas de R$ 58 milhões, um aumento anual de 27% e de 5% na comparação do trimestre.