VLI inicia embarque de soja com expectativa de safra recorde

São Paulo, 18 - A VLI, empresa que opera ferrovias, portos e terminais no Brasil, começou os embarques da safra 2024/25 de soja, com a perspectiva de movimentar parte de uma possível produção recorde, estimada em 166 milhões de toneladas, 12,4% a mais que no ciclo anterior, segundo projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).Os grãos transportados pela companhia sairão de sete Estados: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Bahia e Pará. O escoamento ocorre por três corredores logísticos, com destaque para a Ferrovia Norte Sul, no Corredor Norte, que conecta terminais no Tocantins e no Maranhão ao porto de São Luís. Nos Corredores Leste e Sudeste, a logística usa a Ferrovia Centro Atlântica, que liga terminais em Minas Gerais aos portos de Tubarão (ES) e Santos (SP).O gerente geral Comercial da VLI para a área de grãos, Gabriel Fonseca, disse na nota que a exportação de soja segue movimentando uma cadeia que vai além da produção agrícola. "A safra da soja é fundamental para o desenvolvimento econômico do País à medida que compõe uma cadeia produtiva complexa, que vai desde a produção primária até a transformação industrial e a produção de carnes. Neste sentido, a integração entre portos, ferrovias e terminais traz eficiência e confiabilidade aos nossos clientes, permitindo que o grão seja exportado com sucesso para diferentes destinos do mundo, como Ásia, Europa e Estados Unidos", disse em nota.De acordo com a Conab, a colheita deste ano reflete, além do crescimento da área plantada, uma recuperação na produtividade após frustrações nas safras anteriores. A estatal estima produção total de 325,7 milhões de toneladas de grãos em 2024/25, alta de 9,4% na comparação com o ciclo anterior.