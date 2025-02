Vaticano cancela compromissos do papa no fim de semana enquanto ele enfrenta infecção "complexa"

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, que começou seu quinto dia no hospital nesta terça-feira devido ao que os médicos descreveram como uma infecção respiratória "complexa", não participará dos eventos do Ano Santo neste fim de semana, informou o Vaticano.

O pontífice de 88 anos está sofrendo de uma infecção respiratória há mais de uma semana e foi internado no hospital Gemelli de Roma na sexta-feira.

Uma audiência pública papal planejada para o sábado foi cancelada "devido à condição de saúde do Santo Padre", disse o Vaticano em uma breve declaração.

Uma missa papal programada para o domingo ainda será realizada, mas será conduzida por uma autoridade sênior do Vaticano, acrescentou.

O Vaticano disse na segunda-feira que os médicos mudaram a terapia medicamentosa do papa pela segunda vez durante sua estadia no hospital para lidar com uma "situação clínica complexa". Eles descreveram que se trata de uma "infecção polimicrobiana do trato respiratório".

Os médicos dizem que as doenças polimicrobianas podem ser causadas por uma mistura de vírus, bactérias e fungos.

Francisco, que é pontífice desde 2013, teve gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos. Quando jovem adulto, ele desenvolveu pleurisia e teve parte de um pulmão removido e, nos últimos tempos, tem sido propenso a infecções pulmonares.

