Vasco estreia na Copa do Brasil diante do União Rondonópolis

? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 17, 2025

Para o confronto com o União Rondonópolis o time de São Januário conta com alguns retornos, entre eles do volante Jair, que não enfrentou o Flamengo, e do atacante Rayan, que acaba de conquistar o título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.

Assim, uma possível escalação do Vasco para a estreia na Copa do Brasil é: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Philippe Coutinho e Zuccarello; Vegetti.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite União Rondonópolis e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo, reportagem de Bruno Mendes e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: