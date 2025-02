Trump diz que Musk não participará de decisões do governo sobre o espaço

Por Andrea Shalal e Kanishka Singh

PALM BEACH, Flórida (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que não deixará que o bilionário Elon Musk participe de qualquer decisão do governo relacionado ao espaço.

O republicano foi questionado sobre potenciais conflitos de interesse de Musk em meio a sua operação de cortes de gastos públicos.

“Então qualquer coisa que tenha a ver possivelmente até mesmo com o espaço, não permitiremos que Elon participe disso”, disse Trump a repórteres.

A Casa Branca havia dito que Musk se retiraria de qualquer conflito entre seus muitos interesses comerciais e as operações de cortes de custos do governo federal por meio do seu Departamento de Eficiência Governamental.

O governo afirmou na última segunda-feira que o papel de Musk no governo Trump é de funcionário da Casa Branca e conselheiro sênior do presidente, sendo que ele não é empregado pelo Doge. A Casa Branca também disse que Musk não tem autoridade para tomar decisões.

O Doge varreu agências federais desde que Trump começou seu segundo mandato como presidente no mês passado. O republicano encarregou Musk de eliminar gastos desnecessários, como parte de uma revisão profunda do governo que incluiu milhares de cortes de empregos.

“Elon é, para mim, um patriota. Então, sabe, você pode chamá-lo de funcionário, pode chamá-lo de consultor”, disse Trump sobre Musk nesta terça-feira. “Pode chamá-lo do que quiser, mas ele é um patriota.”