Trump diz que instruiu Departamento de Justiça a demitir todos procuradores federais remanescentes da era Biden

Por Jasper Ward

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira que instruiu o Departamento de Justiça a demitir todos os procuradores federais remanescentes da era Biden, afirmando que o departamento havia sido "politizado como nunca antes".

"Precisamos 'limpar a casa' IMEDIATAMENTE e restaurar a confiança. A Era de Ouro dos Estados Unidos deve ter um sistema de justiça justo - E ISSO COMEÇA HOJE", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na semana passada, a Casa Branca enviou avisos de demissão a vários procuradores federais em todo o país que haviam sido nomeados pelo ex-presidente democrata Joe Biden.

Na segunda-feira, vários procuradores federais nomeados por Biden anunciaram que estavam deixando o cargo. Outros deixaram o governo na semana passada.

Embora seja habitual que os procuradores federais deixem o cargo após uma mudança na administração presidencial, geralmente a nova administração pede as suas demissões e não emite cartas de rescisão com palavras concisas, disseram procuradores e ex-procuradores do Departamento de Justiça.

A demissão dos procuradores federais, que atuam como os principais agentes federais de aplicação da lei em seus distritos, é a mais recente das mudanças no Departamento de Justiça desde que Trump assumiu o cargo no mês passado.

Os funcionários de carreira do Departamento de Justiça normalmente permanecem no cargo de um governo para o outro. No entanto, dezenas deles, em cidades como Washington e Nova York, foram demitidos ou se demitiram desde que Trump assumiu o cargo.

Trump fez campanha prometendo acabar com a "transformação em arma" do Departamento de Justiça que, segundo ele, foi usado contra ele durante seus anos fora do poder.

(Reportagem de Jasper Ward, reportagem adicional de Nate Raymong)