Trump assina decreto para reduzir custo de fertilização in vitro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (18) um decreto para reduzir o custo da fertilização in vitro (FIV).

O objetivo é "buscar formas de tornar a FIV e outros tratamentos de fertilidade mais acessíveis para mais americanos", disse Will Scharf, um dos assessores de Trump. "Acho que as mulheres, as famílias e os maridos vão gostar muito", comentou o presidente, em sua residência na Flórida.

Durante sua campanha para a Presidência, Trump se autoproclamou "o pai da fertilização in vitro". Diretamente vinculada ao debate sobre o aborto, a FIV surgiu no campo eleitoral há um ano, depois que um tribunal do estado conservador do Alabama considerou os embriões congelados como "crianças" e várias clínicas especializadas anunciaram a suspensão de suas atividades.

Trump foi cauteloso em sua campanha em relação aos direitos reprodutivos, um tema sensível no país. O presidente se gaba de ter contribuído para a revogação, em junho de 2022, da garantia federal do direito ao aborto, ao nomear três juízes conservadores para a Suprema Corte.

dk-rle-es/ph/erl/dga/lb/ic

© Agence France-Presse