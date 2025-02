Thiago Monteiro avança às oitavas em dia de calor intenso no Rio Open

? Rio Open (@RioOpenOficial) February 18, 2025

Na sequência, teve jogão do paranaense Thiago Wild com o espanhol Jaume Munar. O adversário saiu na frente ao cravar 6/4 no primeiro set. Em seguida, Wild se recuperou e venceu a segunda parcial por 6/3, empatando a partida no saibro carioca. Só que no terceiro e decisivo set, o espanhol atropelou o brasileiro com um pneu (6/0), selando a vitória por 2 sets a 1.

Quem também se despediu do Rio Open foi o paulista Gustavo Heide, que perdeu na estreia após uma batalha contra o argentino Francisco Comesana. O argentino levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (9/7) e 3/6.