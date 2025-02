Brasil +40ºC: qual o limite máximo de sensação térmica que aguentamos?

O Brasil pode enfrentar temperaturas acima dos 40°C nessa semana, com sensações térmicas ainda mais elevadas. A situação preocupa já que há um limite de calor que o corpo humano é capaz de aguentar.

Quais os riscos e limites

Temperaturas acima de 42ºC podem ser perigosas. Em câmaras de exposição, em testes com pessoas jovens e saudáveis, o risco começa quando a temperatura chega aos 42ºC. Estes ambientes, porém, não reproduzem o mundo real, onde a tolerância pode ser ainda menor, conforme o conforto térmico dos espaços em que as pessoas vivem, doenças crônicas pré-existentes e a faixa etária de cada um.

Um estudo feito pela Universidade Penn State, nos Estados Unidos, diz que o limite para um corpo saudável é 31ºC quando o ambiente está 100% úmido. Contudo, o calor sentido pelas pessoas também depende de fatores como vento, esforço, radiação solar.

Problemas com transpiração podem agravar a regulação da temperatura do corpo. Quando a temperatura e a umidade estão altas ao mesmo tempo, a transpiração não ocorre de forma eficiente, aumentando a sensação de calor percebida pela pessoa.

Diferenças regionais impactam no quanto a pessoa é capaz de aguentar o calor. Nosso corpo se adapta as situações. São Paulo, as pessoas começam a sofrer com o calor a partir dos 28ºC; já em Teresina, os moradores suportam bem os termômetros até os 34ºC.

*Com informações de reportagens de julho de 2023 e fevereiro de 2025.