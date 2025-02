S&P 500 atinge pico recorde de fechamento, com atenções voltadas para ata do Fed

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street fechou com variação positiva uma sessão instável nesta terça-feira, enquanto o índice S&P 500 atingiu um recorde de fechamento em uma semana encurtada por feriado nos Estados Unidos, com a temporada de balanços corporativos chegando ao fim em meio a expectativas com a ata do Federal Reserve e incertezas geopolíticas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,25%, para 6.129,49 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva de 0,07%, para 20.040,92 pontos. O Dow Jones registrou variação positiva de 0,02%, para 44.556,34 pontos.