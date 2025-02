Setor de tecnologia da China mantém ganhos após reunião de Xi alimentar apostas de mudanças

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas de tecnologia continuaram a avançar nesta terça-feira, diante do otimismo de que a rara reunião do presidente Xi Jinping com empreendedores de tecnologia do país prenuncia uma reviravolta regulatória após anos de repressão em todo o setor.

O índice de tecnologia do Hang Seng subiu 2,5%, fechando em uma nova máxima recorde de três anos e elevando os ganhos do último mês para mais de 30%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,59%.

O Alibaba teve alta de 3,3%, atingindo um recorde de quase três anos, depois que a mídia estatal CCTV mostrou Xi e o fundador da empresa, Jack Ma, apertando as mãos na reunião de segunda-feira.

A Tencent saltou 2%, atingindo a máxima desde 2021, e a Xiaomi subiu mais de 7%, também para um nível recorde.

Seus executivos estavam entre os líderes chineses de tecnologia no simpósio, que foi considerado um sinal de que empresas privadas poderiam ser tratadas com gentileza e que a repressão aos gigantes da tecnologia acabou.

"Acreditamos que o simpósio marca o fim da repressão, removendo potencialmente uma das mais duradouras limitações ao desempenho do setor", disseram analistas do UBS Global Wealth Management em uma nota.

No entretanto, os mercados onshore fecharam em baixa, já que os investidores realizaram lucros após os ganhos de mais cedo na sessão.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,93%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,88%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,25%, a 39.270 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,59%, a 22.976 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,93%, a 3.324 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,88%, a 3.912 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,63%, a 2.626 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,68%, a 23.666 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53%, a 3.925 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,66%, a 8.481 pontos.