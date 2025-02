São Paulo entra em estado de alerta para alagamentos, raios, vento e granizo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) emitiu alerta para alagamentos em todas as regiões da capital na tarde desta terça-feira, 18. Até o início da noite, há previsão de chuvas isoladas de até forte intensidade e rajadas de vento. Pode haver transbordamento de córregos e rios.

"Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com pontos moderados na zona sul, principalmente em Parelheiros e Capela do Socorro. Essas instabilidades devem atuar no ABC paulista e na zona sudeste", afirma o CGE.

Na Vila Mariana, na zona sul; na República, no centro; e em Santana, na zona norte, também há alerta vigente da Prefeitura para possível queda de granizo. A Defesa Civil estadual também emitiu alerta para chuva forte nas zonas central e leste, com possibilidade de raios, vento e granizo.

Veja as recomendações da Prefeitura durante alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Nos últimos meses, a cidade tem enfrentado repetidos casos de enchentes. Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou até o momento 159mm de chuva, o que corresponde a 73% dos 217,8mm esperados para o mês. O período de chuvas vai até março.

Além disso, a cidade enfrenta desde a última quarta-feira, 22, uma onda de calor. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno é o terceiro do ano no Brasil e atinge áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, se estendendo, posteriormente, por Goiás e da Bahia.

A previsão da Defesa Civil do Estado é de que as temperaturas comecem a baixar em São Paulo a partir da quarta, 19, com o aumento das nuvens de chuva por conta da chegada de uma frente fria no litoral.

De acordo com o CGE, o tempo seguirá abafado nesta quarta na cidade, com temperaturas mínimas na casa dos 22°C e máximas acima dos 34°C. À tarde, pode haver pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento.