Rubio garante a pares europeus envolvimento da UE nas negociações sobre guerra na Ucrânia, diz ministro italiano

MILÃO (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse a seus pares da França, Reino Unido, Itália e Alemanha que a União Europeia estará envolvida nas negociações sobre a guerra na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores italiano nesta terça-feira.

Rubio teve um telefonema com seus pares europeus, bem como com a chefe de política externa europeia, Kaja Kallas, após suas conversas com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse o ministro italiano Antonio Tajani, em um comunicado.

"As palavras de Rubio foram muito claras. A Europa estará envolvida nas negociações por um motivo muito claro: Nós impusemos sanções à Rússia, sanções que estão em vigor, e não pode haver negociações se a questão das sanções não estiver na mesa e ao redor da mesa aqueles que as decidiram e as aplicam", disse Tajani.

(Reportagem de Gianluca Semeraro)